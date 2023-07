Reddito di cittadinanza sospeso: quali sono le città con più stop

Come sappiamo, da Agosto 169 mila persone non riceveranno più il reddito di cittadinanza perché sprovvisti nel loro nucleo di minori, disabili o over 65. Ma quali sono le città più colpite dagli stop? L’Inps ha fornito una mappa dettagliata.

Sospensione reddito di cittadinanza: Napoli comanda la mappa delle città con più stop

Da quando era entrato in vigore il reddito di cittadinanza, le regioni della Campania, della Sicilia e del Lazio erano state fin da subito le zone in cui più persone avevano beneficiato del sussidio. Non sorprende, dunque, osservare come adesso con la nuova normativa, siano proprio le città principali di queste regioni a subire il maggior numero di stop. Secondo l’Inps, infatti, solo a Napoli ci sarà un fermo di 21.500 sussidi. Al secondo posto troviamo Roma e la sua provincia con 12.225 comunicazioni di stop e a poca distanza Palermo con 11.573. Al quarto posto c’è Catania con quasi 9 mila interruzioni: un numero molto elevato che contribuisce a rendere la Sicilia la regione con più sospensioni in assoluto.

Due città del Nord Italia nella top 10: le posizioni di Torino e Milano

Passando per Caserta, Cosenza e Salerno, per trovare la prima città del Nord Italia in top 10 dobbiamo scendere fino all’ottavo posto. A Torino, infatti, le sospensioni sono ben 4.615. A breve distanza, al decimo posto e preceduta da Reggio Calabria, troviamo anche Milano. 3.278 beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nel capoluogo lombardo dovranno rinunciare al sussidio percepito fino al mese di Luglio.