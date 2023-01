Reggiseno e non reggiseno... le abitudini degli europei

In un sondaggio, è emerso che le giovani donne francesi non sempre indossano il reggiseno, a differenza degli altri paesi europei.

Il sondaggio IFOP/XLovecam riguardo le abitudini dei cittadini europei subito dopo la crisi Covid ha dato i seguenti risultati.

Durante la/e reclusione/i le forme di abbandono dell’abbigliamento e del corpo, come il non uso di niente reggiseno e niente slip, osservate in Francia hanno resistito al ritorno a una vita normale? Le pratiche igieniche degli eruopei variano a seconda del paese, della generazione, del sesso o dell’attività sessuale?

L’indagine ha coinvolto circa 5000 persone nei maggiori paesi europei, quali Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito.

Cifre chiave

Le donne francesi giovani tendono a essere molto più libere dalle norme di abbigliamento e hanno rifiutato l’uso del reggiseno: il 13% delle giovani al di sotto dei 25 anni non indossa il reggiseno in Francia, rispetto al 3% in Spagna, il 2% in Italia e solo l’1% nel Regno Unito e in Germania.

I principali risultati dell’indagine

A)Le donne sono libere dagli standard di abbigliamento mentre le donne francesi giovani sono propense a non indossare il reggiseno.

1/Il non uso del reggiseno ha conservato un numero significato di seguaci, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni.

Stimolata dall’isolamento imposto dalla reclusione, la pratica del reggiseno in Francia non è soltanto una moda passeggera…

La percentuale di giovani donne senza reggiseno in Francia si è attestata al 13%(giugno 2022), con un calo significativo rispetto al primo (20% aprile 2020), ma con un livello superiore rispetto a tre volte prima della crisi sanitaria ( 4% nel febbraio 2020). Tra le donne francesi, il non uso del reggiseno è una pratica meno diffusa (6% nel giugno 2022) anche se in questo caso vi è il doppio dei seguaci (3% nel febbraio 2020).

Secondo il punto di vista di François Kraus: Nonostante si sia ritornati a condizioni di vita “normali”, l’assenza del reggiseno sembra attecchire tra i giovani, perchP basata su due dinamiche presenti nella lingerie prima del Covid: il neofemminismo che promuove la liberazione del corpo femminile e il body positivism che va a privilegiare il comfort, movimenti molto diffusi nelle nuove generazioni.

in generale risulta che le Italiane Pudiche sul no BRA e francesi libertine

2/In un contesto dopo il Covid, la Francia è la patria del no bra.

Oggi la Francia è il paese con il più alto numero di donne che non porta il reggiseno nell’intera popolazione adulta( il 6% in Francia rispetto a una media del 4%), soprattutto tra le giovani al di sotto dei 25 anni: il 13% in Francia rispetto al 3% in Spagna, il 2% in Italia e solo l’11% nel Regno Unito e in Germania.

Nel XX secolo, sono stae le pioniere ad adottare il reggiseno – defintio come un mezzo per liberare le donne dal corsetto – le donne francesi ora sono propense ad abbandonare quello che le femministe negli anni ’60 hanno eretto a simbolo dell’oppressione sartoriale femminile.

**Nel paese di Simone de Beauvoir, risulta sempre più difficile non vedere in questo gusto per il no bra l’effetto della coscienza femminista maggiormente sviluppata, l’impatto del discorso mediatico sul tema e anche la “cultura della moda” in un paese in cui le tendenze si adottano rapidamente, soprattutto se rientra la logica di comodità. Ma potrebbe anche essere visto come l’effetto di un grado di secolarizzazione maggiore che porta le donne francesi a essere meno sensibili verso le pressioni puritane di ogni tipo religioso che vanno a opprimere ogni forma di esibizione del capezzolo femminile.