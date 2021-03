La Regina Elisabetta sarà l'ultima monarca d'Inghilterra? La profezia fa discutere.

Secondo una presunta profezia di Nostradamus tornata in auge nelle ultime ore, la Regina Elisabetta potrebbe essere l’ultima monarca britannica.

Regina Elisabetta: la profezia di Nostradamus

La Regina Elisabetta sarà l’ultima monarca britannica? La questione risulta improbabile, eppure secondo una profezia di Nostradamus Elisabetta II sarebbe stata l’ultima sovrana del Regno Unito.

Certamente la questione non farà piacere alla sovrana, che nell’ultimo anno si è trovata a dover far fronte alla pandemia e alla crisi diplomatica scatenata da suo nipote Harry e dalla moglie Meghan (che tra le altre cose hanno insinuato che ci fossero stati attacchi razzisti da parte dei membri della monarchia contro il figlio Archie).

Dopo gli ultimi scandali la Regina – che aveva diffuso un comunicato ufficiale dai toni concilianti nei confronti del nipote – ha continuato a vivere il proprio “isolamento” al castello di Windsor, dove si trova insieme al marito – il Principe Filippo – a causa di un rigido protocollo contro l’emergenza Covid.

Il duca di Edimburgo ha potuto lasciare l’ospedale solo qualche giorno fa, dopo un ricovero di circa un mese: inizialmente trasportato in ospedale per un’infezione, il Principe Filippo aveva subito anche un delicato intervento al cuore. La Regina non gli aveva fatto visita in ospedale, ma al suo posto vi si erano recati il figlio Carlo e il Principe William. Secondo indiscrezioni i due futuri Re d’Inghilterra avrebbero recentemente avuto un chiarimento “telefonico” con Harry.