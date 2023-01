Renault replica a Shakira: "La Twingo non ti lascia come tuo marito"

Renault replica a Shakira: "La Twingo non ti lascia come tuo marito"

Dopo l’uscita dell’ultimo singolo di Shakira, la Renault si è giustamente sentita chiamata in causa e ha replicato a tono.

L’azienda automobilistica ha lanciato chiare frecciatine alla cantante, paragonandola alla Twingo.

“Hai scambiato una Ferrari per una Twingo, hai scambiato un Rolex per un Casio“, canta Shakira nel suo ultimo singolo. La canzone, per quanti ancora non lo sapessero, contiene una serie di frecciatine all’ex Gerard Piqué e alla nuova fidanzata Clara Chia Marti. L’artista si paragona ad una Ferrari, mentre la nuova fiamma dell’ex è una semplice Twingo.

La Renault ha fatto piazzare un enorme cartellone pubblicitario a Barcellona in cui replica ironicamente alla cantante. Diverse le battute pro Twingo e contro Shakira, come:

“‘Dura più di 22 anni (gli anni di fidanzamento fra Shakira e Piqué, ndr)’; ‘Il motore non ti lascia come tuo marito’ e ‘Il cruscotto si capisce clara-mente, non come le tue canzoni (citando il nome della nuova fidanzata di Piqué, Clara Chia Marti, lo stesso citato da Shakira nel verso: ‘Ha il nome di una persona buona, clara-mente non è come sembra’)’“.

Piquè sceglie la Twingo

Anche se Shakira canta “Una lupa come me non può stare con un tipo come te“, Gerard Piqué se ne frega e ha replicato alla canzone dell’ex compagna acquistando una bella Twingo.