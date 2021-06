Riaperture, il sottosegretario Costa su ristoranti all’aperto: “Via limite quattro persone al tavolo

Il sottosegretario alla Salute Costa ha auspicato l'abolizione del limite di quattro persone al tavolo per i ristoranti all'aperto nelle zone bianche.

Nella giornata del 2 giugno il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha auspicato l’abolizione del limite di quattro persone al tavolo per i ristoranti all’aperto nelle zone bianche: “Per ristoranti all’aperto in zona bianca si arrivi a togliere il vincolo del limite massimo di quattro persone al tavolo, per i locali al chiuso si restrizione iniziale, purché sia graduale”.

Dello stesso parere anche l’altro sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che in collegamento radiofonico con Radio Uno ha dichiarato: “Spero venga presto rivisto il limite dei 4 posti a tavola nei ristoranti e pubblici esercizi, credo sia arrivato il tempo e io sono tra quelli che era per più posti a tavola consentiti.

Aumenterei a 8-10 posti a sedere, per poi liberalizzare ai primi di luglio”.