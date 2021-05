Riaprono da oggi i centri commerciali nel weekend, lunedì tocca alle palestre: tutte le novità

Le novità dell'Italia in zona gialla portano buone notizie per i centri commerciali, che riaprono nei weekend e per le palestre, che riapriranno da lunedì

I dati in progressivo calo, riguardo al numero dei contagi da Covid-19 e anche quelli relativi a ricoveri e terapie intensive, fanno gradualmente ripartire l’Italia. Da lunedì 24 maggio 2021, tutta Italia diventerà gialla, alla lista si aggiunge anche l’unica regione che era rimasta arancione, ovvero, la Valle D’Aosta.

Numeri che stanno spingendo il Governo, ad incrementare sempre in misura maggiore le riaperture dei settori commerciali, favorendo l’allentamento delle misure restrittive poste nei loro confronti.

Un allentamento favorito anche dalla prossima istituzione della zona gialla a livello nazionale.

Sono tre giorni importanti per l’Italia, quelli che a partire da sabato 22 maggio vedono la ripartenza di alcuni settori commerciali, in particolare, quella dei centri commerciali nel weekend e quella delle palestre.

La riapertura dei centri commerciali nel weekend

È stata probabilmente una delle misure restrittive più ampiamente contestata quella della chiusura dei centri commerciali nel weekend e in particolare nei giorni festivi e prefestivi.

La misura è stata oggetto di polemica, soprattutto in occasione della pubblicazione del Decreto Riaperture, avvenuta lo scorso 22 aprile 2021, nel quale non era stata confermata la riapertura dei centri commerciali nei weekend, prevista nella bozza dello stesso, per la giornata del 15 maggio.

Nella giornata del 22 maggio 2021, i centri commerciali possono finalmente riaprire le loro porte anche nel fine settimana. Già dal 22-23 maggio 2021, infatti, i centri commerciali, ma anche le gallerie e i parchi commerciali potranno finalmente ripartire, anche nei weekend.

È la conseguenza del miglioramento dei dati Covid-19 in Italia e dell’imminente istituzione della zona gialla nazionale, che entrerà in vigore a partire da lunedì 24 maggio.

La riapertura delle palestre

Anche le palestre, dopo una lunga chiusura e una lunga battaglia per anticipare le riaperture, hanno finalmente ottenuto il via libera e potranno ripartire già da lunedì 24 maggio 2021. Inizialmente la riapertura era prevista per l’1 giugno 2021.

Riaprono centri commerciali e palestre: le parole di Draghi

In merito alle graduali ripartenze commerciali in Italia, il Premier Mario Draghi, si è espresso con parole positive in merito, ecco quali:

“Dopo un anno e mezzo stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina”.

È molto ottimista Draghi, in merito alla ripartenza dell’Italia, il Premier adesso punta tutto sull’arrivo dei turisti nel nostro Paese, per risollevare le sorti economiche anche del settore turistico, gravemente danneggiato dalle chiusure e dalle restrizioni causate dalla pandemia.

Riaprono centri commerciali e palestre: dati in miglioramento

Le riaperture che caratterizzano le giornate del 22, 23 e 24 maggio, sono certamente frutto di un miglioramento dei dati da Covid-19 in Italia. L’indice Rt nazionale è sceso a 0.78 contro lo 0.86 della settimana scorsa, nessuna regione ha superato la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Sceso all’1,9% il tasso di positività.

Insomma, un quadro generale che definisce un preciso miglioramento della situazione causata da Covid-19 in Italia e che fa ben sperare in merito a una definitiva e prossima vittoria nella lotta contro il Coronavirus.