Ricchi su OnlyFans: Vittoria e Matteo guadagnano 50mila euro al mese

Ricchi su OnlyFans: Vittoria e Matteo riescono a guadagnare 50mila euro netti al mese con contenuti hard.

Vittoria e Matteo, conosciuti su OnlyFans con il nickname Shinratensei98, sono diventati ricchi nel giro di pochissimo tempo. Grazie al social in questione, guadagnano 50mila euro netti al mese. Come sono riusciti a trasformarsi in star dell’hard su OF?

Ricchi su OnlyFans: Vittoria e Matteo ce l’hanno fatta

Intervistati da Fanpage, Vittoria e Matteo, in arte Shinratensei98, hanno raccontato come sono riusciti a diventare ricchi su OnlyFans. Tutto è iniziato durante il lockdown, quando con le chiusure si sono ritrovati ad avere problemi economici. A proporre di debuttare sul noto social è stato il ragazzo, per una sua “perversione“. Vittoria ha ammesso che, per un periodo, hanno guardato video di altri, poi hanno deciso di registrarne uno tutto loro. Così, un po’ “per gioco“, è iniziata la loro avventura su OF.

La ragazza ha dichiarato:

“Finché non abbiamo fatto cifre consistenti non abbiamo considerato l’idea di tenerlo come un lavoro, infatti Matteo fino ad aprile di quest’anno ha lavorato al supermercato. Ad un certo punto però era diventato invivibile lavorare 40 ore a settimana, fare contenuti e gestire i social. Tutto questo richiede tante ore della giornata, anche se non sembra. Non posso dire: ‘Vado in vacanza, stacco’, perché c’è una community che ti segue e tu non stacchi mai”.

I contenuti hard consentono di guadagnare 50mila euro al mese

Matteo e Vittoria hanno iniziato pian piano, poi quando i guadagni sono diventati importanti hanno deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente ad OnlyFans.

La ragazza ha sottolineato:

“Non si conosce il lavoro che c’è dietro al mantenimento di una community di Instagram, Twitter, Telegram, Twitch, OnlyFans. È difficile stare dietro a tutto: richiede tanto tempo, costanza e l’intelligenza di capire il potenziale di una cosa piuttosto che un’altra”.

I loro genitori non hanno reagito “benissimo, però lo accettano“. Le due star dell’hard targato OF ricevono richieste di collaborazioni ogni giorno, ma possono scegliere di accettare quelle che più fanno per le loro corde.

D’altronde, con guadagni pari a 50.000 euro netti al mese se lo possono permettere.

Quali sono le richieste più assurde che hanno ricevuto?

Da quando sono sbarcati su OnlyFans, hanno ricevuto parecchie richieste assurde. “Le perversioni delle persone non hanno un limite: dal cibo alle umiliazioni. Esistono tutti i tipi di fetish“, ha dichiarato Vittoria. Matteo è entrato nei dettagli e ha raccontato:

“Una volta ci ha scritto questo ragazzo inglese che ci ha fatto comprare tre fette di tre tipologie di formaggio diverse. Lei ha dovuto porle sul mio membro avvolgendo il tutto con della pellicola. Aspettare che si sciogliesse e poi mangiarlo da lì. Ora non lo rifaremmo”.

Le richieste che vanno per la maggiore? Video “con escrementi, sesso di gruppo con anziani“, ma anche filmati “blasfemi vengono richiesti tantissimo“.