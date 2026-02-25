Una neonata di dieci mesi ha perso la vita dopo un incidente domestico durante la notte a Rieti: nel sonno il piccolo corpo della bimba è rimasto schiacciato, provocandole gravi difficoltà respiratorie. Trasportata d’urgenza all’ospedale Gemelli, nonostante i tentativi dei medici di salvarla, la piccola è deceduta poco dopo il ricovero.

Rieti sotto choc: neonata di 10 mesi schiacciata nel sonno dal papà, tragico epilogo

Una tragedia ha scosso la comunità di Rieti: una bambina di dieci mesi è deceduta dopo essere stata ricoverata in condizioni disperate al Policlinico Agostino Gemelli. La piccola, secondo quanto ricostruito finora da Roma Today, stava dormendo nel letto insieme al padre durante la notte tra sabato e domenica. In un gesto involontario, probabilmente mentre l’uomo si girava nel sonno, la bimba sarebbe stata schiacciata, causando un grave soffocamento. L’allarme è scattato solo al mattino, quando il genitore si è accorto che la figlia non dava più segni di vita.

Il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi e trasportato la piccola all’Ospedale San Camillo de Lellis. Qui i medici hanno constatato un arresto cardiaco e hanno iniziato tempestivamente le manovre di rianimazione, riuscendo a ripristinare il battito dopo diversi minuti. La bimba, però, presentava già un grave quadro di ipossia, con danni cerebrali avanzati e irreversibili. Per questo motivo è stata trasferita in elisoccorso al Gemelli, centro di eccellenza per le emergenze pediatriche della capitale. Nonostante l’intervento tempestivo, la situazione era critica e poche ore dopo il ricovero la bambina è stata dichiarata morta nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Neonata di 10 mesi schiacciata nel sonno dal papà: accertamenti in corso e ricostruzione della dinamica

Le autorità hanno aperto un fascicolo per fare piena luce sull’accaduto, raccogliendo testimonianze e analizzando la scena domestica. L’ipotesi principale è quella di un soffocamento accidentale, ma gli inquirenti stanno verificando tutti gli aspetti della vicenda. La tragedia mette in luce i rischi legati al cosiddetto “co-sleeping”, la pratica di far dormire i neonati nello stesso letto con i genitori, che, seppur diffusa, può comportare gravi pericoli se non si adottano precauzioni specifiche.