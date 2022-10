Rigidità muscolare alle gambe: le cause e il miglior rimedio naturale

I giusti rimedi naturali e uno stile di vita maggiormente salutare possono aiutare a combattere la rigidità muscolare e non sentire dolore.

A causa di uno stress o di una frattura, si può andare incontro a una rigidità muscolare che coinvolge le gambe impedendo qualsiasi altro movimento. Per cercare di contrastarla e alleviare il dolore, scopriamo insieme le possibili cause, ma anche i rimedi utili per trovare un po’ di benessere.

Rigidità muscolare alle gambe

Non si tratta di una vera e propria patologia, ma con rigidità muscolare si intende un disturbo per cui anche le attività quotidiane come salire o scendere le scale risultano essere alquanto difficili da compiere. In queste condizioni, i muscoli appaiono particolarmente rigidi e meno flessibili, per cui camminare è problematico.

In una fase del genere, i muscoli appaiono rigidi e difficili da spostare, soprattutto dopo il riposo o un periodo di stasi oppure di poca attività sedentaria. Può essere accompagnata da alcuni sintomi come il dolore, i crampi e anche il disagio che il soggetto avverte in determinate situazioni. Non è particolare motivo di allarme o preoccupazione, ma bisogna trattarla nel modo giusto.

Inoltre, può trattarsi di un dolore costante o continuo oppure intermittente a seconda di quale sia la causa che porta alla rigidità muscolare. Può colpire l’intera gamba o anche una zona ben localizzata. Il dolore può essere particolarmente forte o lancinante, ma in ogni caso rischia di andare a compromettere la capacità di camminare.

Quando si manifesta significa che il muscolo è in contrazione, quindi rigido e non in grado di essere particolarmente flessibile o rilassarsi in maniera del tutto spontanea. Può avvenire sia in maniera improvvisa, ma anche a seguito di alcuni fattori che sono stati scatenanti e hanno compromesso il movimento della gamba.

Rigidità muscolare alle gambe: cause

Le cause di una rigidità muscolare alle gambe possono essere varie o anche dipendere da una serie di fattori che è bene analizzare con attenzione in modo da evitare che il problema possa peggiorare. Può presentarsi come uno spasmo o un crampo e dipendere da fattori psicologici oppure fisici. Dopo i 30 anni, comincia a essere un disturbo alquanto frequente.

I soggetti possono essere vari: sia coloro che praticano sport, ma anche chi segue uno stile di vita particolarmente sedentario. Nel caso del le gambe, può essere causato da alcuni sforzi sul luogo di lavoro o anche da una attività fisica che si pratica oppure da attività quotidiane. Uno dei motivi principali è dato dal logoramento del muscolo, dall’uso eccessivo o da uno strappo.

In caso di rigidità muscolare alle gambe, una delle cause può essere dovuta a crampi ai muscoli, ma anche stiramenti, strappi, ecc. Ci sono poi alcuni problemi a carico delle articolazioni che possono influire, come per esempio, l’artrite o l’artrosi oppure dovute alle borsiti. Può dipendere anche da alcune lesioni come al legamento crociato o al tendine di Achille oppure dal freddo rigido del periodo invernale.

Per evitare e trattare il problema della rigidità muscolare alle gambe, sarebbe bene praticare un po’ di riposo soprattutto dopo una intensa attività fisica oppure sottoporsi a dei trattamenti che possano aiutare a recuperare la mobilità del muscolo. Eseguire degli esercizi di riscaldamento all’inizio e alla fine di ogni sessione sportiva sicuramente è molto utile.

Rigidità muscolare: miglior rimedio naturale

Per trattare la rigidità muscolare alle gambe o in qualsiasi altra zona del corpo, oltre ai consigli e ad alcune strategie di prevenzione, consigliamo di affidarsi a un rimedio a base naturale che funziona come un caldo massaggio nella zona colpita. Stiamo parlando di Caldelixir, una crema dall’effetto caldo che permette di migliorare l’area particolarmente dolorante.

Una crema dall’effetto analgesico che mostra sin da subito i benefici e risultati utili. Ottima per la sua efficacia e gli ingredienti come l’arnica montana, molto utile per le sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche e l’artiglio del diavolo che dona benefici analgesici regalando il giusto benessere. Questi due ingredienti aiutano ad apportare i rimedi e soluzioni adeguate. Considerato un prodotto al top sia per la sua qualità, ma anche per l’efficacia dei componenti naturali al suo interno.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto ideato e progettato nei laboratori in grado di prendersi cura dei propri dolori localizzati aiutando a farsi sentire subito meglio. Una crema priva di effetti collaterali o reazioni avverse, che si può usare in qualsiasi momento e che possono utilizzare tutti. Adatta sia per i dolori articolari che muscolari.

Una crema sicura e testata che ha già ottenuto ottimi consensi, come si legge dalle recensioni sul sito ufficiale. Basta applicarla nella zona colpita e dolente, massaggiare in profondità lasciando che si assorba.

Caldelixir è una crema che non si ordina nei negozi fisici o siti di Internet, ma è sufficiente cliccare qui sul sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i dati personali per poi approfittare della promozione di due confezioni al costo di 49.99€. Per il pagamento sono accettabili i seguenti metodi: Paypal, carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.