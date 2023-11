Un uomo di 50 anni in sedia a rotelle è indagato per abusi nei confronti di un 21enne disabile

Una ragazza di 21 anni, in condizioni di gravi disabilità, è stata abusata a Rimini: un uomo di 50 anni in sedia a rotelle è indagato per questo crimine. ll 50enne, secondo quanto si apprende, era già stato protagonista in passato di episodi simili a questo.

Abusa di 21enne disabile: indagato uomo in sedia a rotelle

I fatti risalirebbero allo scorso mese di marzo e sarebbero avvenuti in una clinica sanitaria della città di Rimini. Nella struttura, secondo le informazioni che sono state raccolte, pare che un uomo invalido e bloccato su una sedia a rotelle abbia approfittato di una ragazza 21enne disabile attirandola in un luogo privo di telecamere di sicurezza. Il 50enne aveva utilizzato una scusa per isolarsi con la ragazza: la violenza sarebbe stata fermata da una donna anziana che passava di lì per caso. L’uomo in sedia a rotelle è stato denunciato.

Le indagini sono ora in corso e il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio del 50enne. L’uomo, secondo quanto sono riusciti a scoprire gli inquirenti, avrebbe già commesso azioni simili in passato.