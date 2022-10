Rincari 2022, perché le bollette di gas e luce aumentano parallelamente?

L'Arera ha annunciato un nuovo aumento delle bollette per la fine dell'anno: gli italiani saranno costretti a pagare il 59% in più

Il 2022 è un anno davvero nero dal punto di vista delle bollette. Per diverse motivazioni, i prezzi di gas e luce elettrica sono schizzati alle stelle, mettendo in difficoltà gli imprenditori e le famiglie italiane.

Il prezzo dell’energia elettrica: la crescita nel 2022

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha chiarito quale sarà il prezzo finale dell’energia elettrica alla fine del mese di ottobre. Per gli utenti del mercato tutelato, infatti, il prezzo salirà fino al 59%, un aumento record. Secondo questi dati, nella prossima bolletta il prezzo della luce arriverà a 66 centesimi al kilowattora.

Caro vita 2022, ecco perché il gas e la luce aumentano parallelamente

Come sappiamo, però, ad aumentare non sarà solo il prezzo della luce, ma anche quello del gas. Le due cose viaggiano in parallelo e, anzi, l’aumento nelle bollette della luce è strettamente legato al prezzo superiore rispetto al passato, del gas naturale. Il motivo è molto semplice: il gas naturale viene utilizzato anche per produrre elettricità. Con l’aumento del costo del gas le compagnie di energia elettrica devono compensare e, di conseguenza, alzano a loro volta i prezzi.