Rischio retrocessione Juventus: il piano del club per gli abbonati

La Juventus si tiene pronta al piano B. La retrocessione d’ufficio è un’opzione che al momento il club bianconero non può di certo escludere. E ne è conscio al punto che, nella proposta di rinnovo fatta agli abbonati Premium Club, inserisce una variabile che fa tremare i tifosi.

Juventus, tra attacco e difesa

Giocatori e tifosi juventini condividono da settimane il medesimo timore: quello di retrocedere in Serie B. Il farmaco per le manovre stipendi e le plusvalenze potrebbe essere davvero solo annullare quanto (male) fatto finora e ripartire da zero con un progetto mirato a gestire e investire le nuove risorse in modo completamente diverso da quanto fatto in passato. Se la dirigenza considera la Serie B un’opzione valida per il futuro immediato, la situazione sotto il profilo della giustizia sportiva è tuttavia ancora in evoluzione e la società bianconera sembra non aver ancora deciso se provare a ribaltare le tesi degli inquirenti federali o preferire la strategia del patteggiamento.

Il piano per gli abbonati

A dimostrazione di quanto appena detto, la particolare proposta di rinnovo dell’abbonamento che la Juve ha inviato ai membri del pacchetto Premium Club: la parte maggiore del costo (85%) da scontare entro maggio, un’altra porzione (15%) in caso di qualificazione alle coppe europee e un’altra ancora (30%), rimborso qualora si verificasse la retrocessione in B.