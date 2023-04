Juventus, sempre più fitte le voci sul ritorno in panchina di Antonio Conte

Juventus ai ferri corti. La panchina bianconera sembra aver nostalgia di Antonio Conte. Dopo la sconfitta contro l’Inter e la reazione delirante inscenata da Massimiliano Allegri nella pancia di San Siro, il club torinese appare di nuovo sotto tono e c’è chi pensa che il ritorno di Conte – in cerca di panchina dopo aver lasciato il Tottenham qualche settimana fa – possa essere l’unica soluzione.

Il contratto di Allegri fino al 2025

Dopo un periodo apparentemente positivo la Juventus torna così a vacillare, perdendo punti in campionato e uscendo a un passo dalla finale di Coppa Italia. Di fronte a un quadro simile, il giornalista Romeo Agresti durante LiveBianconera ha commentato così: «A me non stupirebbe se Antonio Conte dovesse tornare in bianconero». Del suo stesso avviso, molti altri. Che lo sia anche la Juve? Al momento non ci sono indiscrezioni a riguardo, anche perché il club bianconero dovrebbe prima trovare il modo di svincolarsi dal contratto con Massimiliano Allegri, valido fino al 2025 per un compenso annuale di 9 milioni di euro.

L’ultima spiaggia dell’Europa League

Nelle prossime settimane la Continassa sarà quindi teatro di contesa (almeno virtuale). Allegri è alle strette, e questo non potrebbe neagarlo neanche lui. Vincere l’Europa League gli farebbe tirare probabilmente un sospiro di sollievo riguardo il suo posto in panchina. Altrimenti chissà.