Un ragazzo è morto per le lesioni riportate durante una rissa scoppiata in discoteca. Il giovane è deceduto in ospedale

Si indaga per chiarire nel dettaglio le cause della rissa che ha portato al decesso di un ventenne. Il drammatico episodio si è consumato in un locale del comune di Balestrate, in provincia di Palermo: per ragioni tutte da accertare si è scatenata l’aggressione ed un ragazzo ha riportato lesioni gravissime. Trasportato d’urgenza in ospedale (nel nosocomio di Partinico) è deceduto poco dopo: successivamente è stato reso noto il suo nome, si chiamava Francesco Bacchi.

Morto un 20enne aggredito in discoteca

La ricostruzione della dinamica dei fatti è affidata ai carabinieri della compagnia di Partinico che stanno lavorando alacremente per risalire alle persone coinvolte nella rissa e, nello specifico, a chi ha provocato la morte di Francesco, figlio del ‘re delle scommesse’ Benedetto Bacchi. Si ipotizza che la rissa sia scoppiata dentro al locale per poi proseguire e concludersi all’esterno: il 20enne sarebbe stato aggredito da diverse persone finendo per battere la testa a terra violentemente.

Ventenne morto in una rissa, le parole del sindaco

Sulla vicenda si è espresso anche il sindaco di Balestrate che, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos ha detto: “Ho appena appreso la notizia dai social, è un fatto che ci lascia tutti sgomenti, anzi più che sgomenti. Siamo davvero sotto choc”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Il locale aveva aperto da meno di un mese e non c’erano avvisaglie di nessun tipo, ad esempio di situazioni di risse pregresse né di altro nel territorio. Le uniche segnalazioni che erano arrivate era la presenza di bottiglie dove posteggiavano le macchine nei pressi dei locali, perché i ragazzi arrivano con gli alcolici già da casa. Ma nessuna segnalazione di potenziali problematiche di questa natura nel nostro territorio”. In conclusione del suo intervento ha poi specificato: “Sono avvenimenti che danno da pensare – aggiunge il sindaco – le forze dell’ordine nelle scorse settimane, fin dall’apertura della discoteca, hanno fatto diversi controlli, nelle serate dei weekend. E’ chiaro che si chiedono sempre maggiori controlli e presenza sul territorio ma devo dire che qui la stazione dei carabinieri è molto presente. La presenza delle forze dell’ordine sul territorio c’è. Sono situazioni fuori da ogni logica”. Ms non è tutto perché il sindaco ha anche ricordato la morte del 22enne Vincenzo Trovato avvenuta nel 2022 quando venne ucciso con un pezzo di vetro di una bottiglia rotta a seguito di un’aggressione. “Purtroppo – ha specificato – dopo un anno ci ritroviamo in una situazione simile”.

“Per sempre nel mio cuore cuginetto mio Francesco Bacchi, che il signore ti accolga per come meriti angelo nostro”. Lo ha scritto Vincenzo Corso, cugino della vittima, su Facebook.