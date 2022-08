Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia: addio al GF Vip 7

Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia: l'ex volto di Forum non parteciperà al GF Vip 7.

Rita Dalla Chiesa non sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7, in partenza lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5. L’ex volto di Forum ha deciso di candidarsi con Forza Italia, dedicandosi alla politica. La figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia nel lontano 1982, si dedicherà ad una delle sue più grandi passioni, la politica.

Addio al GF Vip 7: per Rita c’è Forza Italia

A confermare la presenza di Rita Dalla Chiesa nelle liste di Forza Italia è l’Adnkronos. Si legge:

“Tra i volti nuovi nelle liste di Forza Italia c’è Rita Dalla Chiesa, primogenita del generale Carlo Alberto, ucciso dalla mafia nel 1982. Nulla è stato ancora ufficializzato, ma i boatos danno Dalla Chiesa in un seggio blindato come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari. Dietro di lei Michele Boccardi, Maria Tiziana Rutigliani e Domenico Damascelli. Dalla Chiesa correrebbe anche nell’uninominale Camera di Molfetta”.