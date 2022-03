Ritorno di fiamma tra Riccardo Guernieri e Roberta? L’indiscrezione

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua torneranno insieme? L'ex dama di Uomini e Donne ha confessato un retroscena ai fan.

Inaspettatamente Roberta Di Padua ha confessato ai suoi fan che lei e Riccardo Guarnieri avrebbero ripreso a sentirsi.

Roberta Di Padua: il presunto ritorno di fiamma

Dopo l’addio a Uomini e Donne Roberta Di Padua ha rivelato che lei e Riccardo Guarnieri avrebbero ricominciato a sentirsi.

La notizia ha colto di sorpresa i fan, che ora sperano in un ritorno di fiamma tra i due. La notizia ovviamente non ha ricevuto conferme, e Roberta ha fatto sapere solamente che lei e Riccardo si sarebbero scritti via social dopo le feste di Natale.

La dama sarebbe solita mantenere rapporti pacifici con i suoi ex, e pertanto ha sottolineato di non aver avuto alcun problema nel rispondere all’ex cavaliere.

“Vi rispondo così vi tranquillizzate… Sì ci siamo sentiti a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta! Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex!”, ha scritto nelle sue stories.

La fine dell’amore tra i due

La storia tra Roberta e Riccardo è naufragata per problemi di fiducia e di obiettivi comuni, e in tanti hanno sperato in un ritorno di fiamma per i due che, però, non sono tornati insieme.

Roberta oggi è lontana dal piccolo schermo e non è dato sapere se ci sia qualcuno di speciale al suo fianco.

Con lei Riccardo sembrava aver finalmente dimenticato la storia con Ida Platano, che nel frattempo è a sua volta tornata a Uomini e Donne per cercare il vero amore. Riccardo riuscirà a trovare la persona adatta a lui in futuro?