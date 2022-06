Roberta Di Padua, frecciatina bollente a Riccardo Guarnieri: la dama tornerà a Uomini e Donne?

Roberta Di Padua, tramite il suo profilo Instagram, ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Stando a quanto si coglie, il cavaliere pugliese, così come sostiene anche Ida Platano, non si può considerare un uomo focoso.

Roberta Di Padua: frecciatina a Riccardo Guarnieri

Via Instagram, Roberta Di Padua ha risposto alle curiosità dei fan. La dama manca dallo studio di Uomini e Donne da un bel po’ di tempo, da quando la sua relazione con Riccardo Guarnieri è giunta al capolinea. I due, dopo essersi frequentati per qualche settimana, regalando ai telespettatori litigate al limite del trash, lasciarono il programma di Maria De Filippi per provare a costruire una relazione lontano dai riflettori. La love story, però, non è mai decollata e si sono detti addio in un battito di ciglia.

Mentre Riccardo è tornato a Uomini e Donne poco prima della pausa estiva, provando a riavvicinarsi all’ex Ida Platano, Roberta ha preferito rimanere a casa. La Di Padua, però, non ha potuto fare altro che lanciare una frecciatina al cavaliere pugliese.

Le parole di Roberta Di Padua

Un fan ha chiesto all’ex dama come procede la sua vita sentimentale e lei, senza giri di parole, ha ammesso di essere single.

Dopo Riccardo ha provato a conoscere altri uomini, ma non ha trovato nessuno di interessante. Roberta ha dichiarato:

“La porta del cuore è sempre aperta, ho provato ma non riesco, dopo un po’ mi annoio terribilmente. Forse faccio troppa selezione ma non voglio accontentarmi”.

Da un punto di vista sessuale, invece, c’è qualche novità interessante? Pare proprio di no ed è su questo tema bollente che è arrivata la frecciatina a Guarnieri.

L’ex dama ha esclamato:

“Non lo ero in coppia, figurati da single… Ho fatto il voto di castità per scelta altrui”.

Come aveva fatto intendere anche a Uomini e Donne, seguita a ruota da Ida Platano, Roberta ha ribadito ancora una volta che Guarnieri non è un uomo eccessivamente focoso.

Nostalgia di Uomini e Donne: tornerà in studio?

In conclusione, la Di Padua ha fatto intendere di provare un po’ di nostalgia nei confronti di Uomini e Donne. Ha dichiarato:

“Fuori è anche peggio, almeno dentro al programma avevo un confronto, qui zero risposte solo grandi silenzi. Non è il mio momento ma sono certa che la ruota girerà”.

Possibile che Roberta sia pronta per tornare nel programma di Maria De Filippi? Lo scopriremo quando inizierà la nuova stagione.