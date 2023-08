Storia d’amore al capolinea per Roberta Giusti e Samuele Carniani. La coppia, insieme dalla scelta di Uomini e Donne di due anni fa, ha annunciato la brutta notizia con un comunicato congiunto.

Un’altra coppia nata a Uomini e Donne si è detta addio. Stiamo parlando dell’ex tronista Roberta Giusti e dell’ex corteggiatore Samuele Carniani. I due si erano incontrati nel programma di Maria De Filippi nel 2021 e si erano follemente innamorati. Il sentimento, a quanto pare, non è bastato e si sono lasciati.

Roberta e Samuele hanno vissuto una storia d’amore a distanza, dividendosi tra Roma e Arezzo.

“Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male. Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene a nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile, ma crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce facilmente neanche la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi”.