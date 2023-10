A distanza di un mese dall’annuncio della rottura con Samuele Carniani, Roberta Giusti è tornata a parlare dell’ex fidanzato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sottolineato che esclude il ritorno.

Qualche settimana fa, Roberta Giusti ha annunciato la rottura con Samuele Carniani. I due erano una coppia dal 2021, quando si scelsero nello studio di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, l’ex tronista è tornata a parlare dell’ex fidanzato e ha confermato che non ha nessuna intenzione di tornare con lui.

Roberta, rispondendo via Instagram alle domande dei fan, ha dichiarato:

La Giusti ha sottolineato che la rottura da Samuele è definitiva e spera che i fan non le facciano più domande su di lui.

Roberta ha continuato a chiacchierare con i fan, ammettendo si stare “veramente bene“. Ha raccontato:

“Sto dedicando il mio tempo all’università, alle persone vicine e a me stessa quindi non posso chiedere di più. (…) È una fase particolare perché il mio sguardo è molto proiettato in avanti e in alcuni momenti mi devo ricordare di non andare troppo in avanti ma tolto questo sto veramente bene”.