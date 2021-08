Roberto Farnesi papà a 52 anni: “Ho deciso che non sarò in sala parto”

Roberto Farnesi ha spiegato i motivi per cui avrebbe deciso di non assistere al parto della sua compagna, Lucya Belcastro.

L’attore Roberto Farnesi e la fidanzata Lucya Belcastro aspettano una bambina. Lui ha spiegato perché non assisterà al parto.

Roberto Farnesi: la prima figlia

Roberto Farnesi sta per realizzare il suo sogno di diventare padre: la fidanzata Lucya Belcastro aspetta una bambina che dovrebbe nascere a novembre.

I due sono più felici e innamorati che mai, ma l’attore ha svelato che non sarà presente in sala parto al momento della nascita della sua bambina: “Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”, ha dichiarato. L’attore e la sua compagna hanno 25 anni di differenza (lui 52, lei 27) e Roberto Farnesi ha anche confessato che anche i suoi genitori avrebbero avuto una simile differenza d’età: “Tra loro c’erano ventiquattro anni di differenza, uno in meno rispetto a me e Lucya, eppure il loro è stato un amore felice e hanno creato una famiglia felice.

E io spero di seguire il loro esempio con Lucya e la nostra bambina”, ha confessato. La sua bambina si chiamerà Mia o Margherita, e la coppia sembra essere più felice che mai.

Roberto Farnesi: l’annuncio

Dopo il loro primo incontro Roberto Farnesi e Lucya Belcastro sono diventati inseparabili e dopo un solo anno d’amore sarebbero andati a convivere. L’attore ha annunciato la notizia della gravidanza via social più felice che mai: “Credo sia questo, il senso della vita”, aveva scritto mostrando il pancione della sua compagna.

Roberto Farnesi: l’amore

Studentessa di lingue, Lucya Belcastro ha incontrato Roberto Farnesi nel 2015 e da allora i due sono inseparabili. “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali. Ora mi sento pronto a diventare padre, ma vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura”, ha rivelato rispetto ai suoi interessi comuni con la fidanzata, che sta per renderlo padre per la prima volta.

L’attore ha dichiarato che all’inizio della loro liaison, a causa della loro differenza d’età, il padre di Lucya non l’avrebbe visto di buon occhio:

“Il padre, che è un carabiniere, mi era un po’ ostile. Non vedeva di buon occhio non solo la mia età, ma anche la mia professione”, ha confessato, e ancora: “Ora si va d’amore e d’accordo e sono contento che Mia avrà nonni giovani, più o meno miei coetanei”, ha concluso.