Roberto Saviano, la foto di quando era bambino: "Maledetti, sono ancora vivo"

Roberto Saviano ha compiuto 44 anni e sui social ha condiviso una foto di quando era bambino.

Roberto Saviano: la foto di quando era bambino

Attraverso i social Roberto Saviano ha espresso la nostalgia per i tempi lontani in cui non era costretto a vivere sotto scorta e ha celebrato il suo 44esimo compleanno con una foto in cui è ritratto bambino. “Era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffolo, che morire da grandi soldati con i peli del culo brucati. Sono 44. Grazie a chi ha ricordato, a chi ha celebrato, a chi ha carezzato con un pensiero. Come sempre, in faccia all’orrore del nostro tempo, rievoco le parole di Papillon: ‘Maledetti bastardi sono ancora vivo'”, ha scritto il celebre giornalista e scrittore, che dal 2006 vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute dalla Camorra. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno fatto i loro auguri di compleanno e gli hanno espresso come sempre la loro solidarietà e il loro incoraggiamento.

Al Corriere della Sera, in merito ai lunghi anni trascorsi sotto scorta, ha ammesso: “Il prezzo che ho pagato è superiore rispetto a qualsiasi prezzo avessi messo in conto. So di dirla grossa, ma a volte penso che persino morire sarebbe stato più accettabile rispetto al continuo senso di ansia e di svuotamento in cui vive chi è sotto pressione costante per tanto tempo. Io vivo come un colpevole.”