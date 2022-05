La gioia incontenibile sui social e le decine di messaggi di benvenuto al piccolo Elan: Roberto Valbuzzi di nuovo papà, è arrivato Elan Gabriele

Roberto Valbuzzi è di nuovo papà, è arrivato Elan Gabriele e su Instagram uno splendido messaggio lo ha accolto nella sua vita: “Ciao bello. Benevenuto Elan, Gabriele Valbuzzi”. Il popolare chef di Cortesie per gli ospiti raggiante su Instagram per l’arrivo del secondogenito, Valbuzzi è diventato papà per la seconda volta e in una foto assieme alla moglie Eleonora Laurito mostra il piccolo appena nato tra le braccia delle mamma.

Roberto Valbuzzi di nuovo papà

E ovviamente tutti gli account social dello chef si sono riempiti in pochissimo tempo di messaggi sinceri di auguri e di complimenti ai genitori, ma soprattutto di moine per il nuovo arrivato. Tra quei messaggi non potevano ovviamente mancare quelli dall’account Real Time e quelli di Luca Calvani, il suo compagno di set nel format di Discovery con cui Valbuzzi è diventato una vera “icona” della cucina in tv. E quel messaggio dà la cifra della gioia di Roberto: “Ciao bello.

Benevenuto Elan, Gabriele Valbuzzi”.

Gli auguri dell’ex collega di set Diego

Fra quanti hanno voluto fare gli auguri sinceri alla coppia ed in particolare allo chef di Cortesie per gli ospiti c’è stato anche l’ex collega di Roberto Valbuzzi, quel Diego Thomas che all’interno del format aveva il ruolo che adesso è di Luca Calvani. Quale? Quello di ovvero l’esperto di architettura e arredi a cui tocca il compito di emettere giudizi sulle location domestiche in cui si svolgono le varie puntate dello show.

Già a novembre 2021 Roberto aveva sprizzato gioia, ma quando? Esattamente nel momento in cui aveva saputo che Eleonora era incinta e che la famiglia si sarebbe allargata. Anche in quel caso una foto documentava la gioia: in essa si vedevano Roberto Valbuzzi con la moglie e la loro piccola Alisea, nata a gennaio 2020, intenta ad accarezzare la pancia della mamma.