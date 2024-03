Roccalumera è a lutto per la morte improvvisa di Simona Sturiale, una giovane ragazza di 27 anni.

La morte della giovane Simona Sturiale a Roccalumera

Simona Sturiale era ricoverata al Policlinico di Messina per essere sottoposta ad un intervento al cervello. Le cause della morte sono subentrate in un secondo momento poiché l’intervento era perfettamente riuscito.

I medici hanno avviato la procedura per dichiarare la morte cerebrale e i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi, sapendo che la figlia in passato aveva manifestato questa volontà. In questo modo con l’espianto di cuore, fegato, reti e cornee è stata data la possibilità di offrire una seconda vita ad altre persone.

I funerali nella giornata di oggi, 14 marzo

I funerali della giovane ragazza, Simona Sturiale, si terranno oggi, giovedì 14 marzo alle ore 15.30, nella chiesa Madonna della Catena.

Le parole del sindaco di Roccalumera dopo la morte di Simona Sturiale

Simona, laureata in Lingue, è ricordata da tutti come una ragazza solare e sempre disposta ad aiutare gli altri. Il sindaco Giuseppe Lombardo, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 14 marzo: