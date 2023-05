Il video postato da Welcome to Favelas diventa virale: vi si vede una persona che ruba un carrello e lo trascina via con l'auto

Non solo un possibile reato ma anche una situazione di oggettivo pericolo sulla strada: è il sunto di quanto accaduto a Roccapiemonte, dove una signora ruba un carrello e lo trascina via con l’auto e viene ripresa in un video virale. Dalla provincia di Salerno arrivano le incredibili immagini di un “furto su quattro ruote”, immagini che sono state riprese e postate dal sito Welcome to Favelas.

Ruba un carrello e lo trascina via con l’auto

Ma cosa vi si scorge? Tutto molto elementare ma decisamente surreale: nel video si vede una vettura arancione ripresa di fronte e dal lato del conducente che imperterrita attraversa una strada in un centro della Campania. E che lo fa con il carrello di un supermercato ben tenuto da chi guida che “scarroccia” al fianco dell’auto. Si è trattato di una scena incredibile che sta facendo il giro del web e che in pochissimo tempo è diventata virale sui social.

Dal Salernitano a Welcome to Favelas

E le immagini di quella signora che ruba un carrello al supermercato e lo trascina con la macchina arrivano da Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Da quanto si apprende quelle immagini incredibili sono state anche visionate dalla Polizia Municipale della cittadina.