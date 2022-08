Rocco Hunt, lo “spettacolo indegno” in Calabria: disavventura per il rapper

Il noto rapper campano, Rocco Hunt, è stato coinvolto in un episodio spiacevole al suo ultimo live in Claabria: "Uno spettacolo indegno"

Rocco Hunt sfortunato durante il suo ultimo live in Calabria. Il rapper campano, vincitore in carriera di diversi dischi di platino, era pronto per salire sul palco a Savelli, in provincia di Crotone, davanti a tantissimi suoi fan, quando qualcosa è andato storto.

Delusione per Rocco Hunt: il concerto in Calabria è un vero disastro

Il problema è stato di natura elettrica: l’impianto ha fatto registrare alcuni problemi tecnici, rendendo impossibile per l’artista proseguire con la sua esibizione canora. Lo stesso Rocco è salito comunque sul palco per spiegare che cosa stava accadendo e perché il concerto non sarebbe potuto andare in scena: il gruppo elettrogeno non avrebbe supportato la performance. “Purtroppo il gruppo elettrogeno non supporta il concerto, non mi è mai successa in vita mia una situazione del genere.

Sono mortificato, ero qui dietro aspettando una soluzione, ma purtroppo la soluzione tecnica non c’è. Ho fatto lo spettacolo in 35 città prima di venire qua e non mi era mai capitata una cosa così.”

Le scuse di Rocco Hunt: “Uno spettacolo indegno”

“Rocchino” è salito sul palco con grande coraggio, rivolgendosi sconsolato ai suoi fan sotto di lui: “Ero lì dietro a cercare di trovare una soluzione a questo problema, che purtroppo non dipende né da me né dal mio staff.

Siamo venuti qua, ci siamo fatti cinque ore di macchina per venire a suonare a Savelli, ed eravamo orgogliosi di suonare in Calabria, di offrire una data del mio tour a tutti voi che siete miei fan, che avete pagato per venire ad ascoltare questo concerto. Risalire qui sopra, fare una canzone e far stoppare di nuovo l’impianto, rischiamo di bruciare gli strumenti, rischiamo di fare dei danni anche ai ragazzi della mia band.

Non se lo meritano, non ve lo meritate e non me lo merito io questo spettacolo indegno.” La serata si conclude poi nel peggiore dei modi, con l’impianto elettrico che abbandona del tutto il luogo del concerto, lasciando i fan di Rocco Hunt anche senza luce oltre senza musica.