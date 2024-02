Roma, 22enne guineano si impicca nel Cpr di Roma: scoppia rivolta nella struttura

Nel Cpr di Ponte Galeria a Roma si è consumato l’ennesimo dramma dell’immigrazione. Un giovane migrante di 22 anni si è tolto la vita, impiccandosi. Sul muro sono state incise delle parole strazianti in lingua francese: “Se morissi vorrei che il mio corpo fosse portato in Africa, mia madre ne sarebbe lieta”, è il messaggio riportato da ANSA. A seguito di questo episodio è scoppiata nel Cpr capitolino una rivolta durante la quale un militare e due carabinieri sono rimasti feriti.

22enne guineano si impicca nel Cpr di Roma: il messaggio della disperazione in lingua francese

Il 22enne – si legge ancora – avrebbe inciso la scritta sul muro utilizzando un mozzicone di sigaretta. Dal suo messaggio tutto ciò che emerge è l’illusione per un sogno disatteso e la mancanza per la terra natia divenuta troppo lontana: “I militari italiani non capiscono nulla a parte il denaro. L’Africa mi manca molto e anche mia madre, non deve piangere per me. Pace alla mia anima, che io possa riposare in pace”.

Scoppiata la rivolta nel Cpr dopo l’episodio

La vicenda ha portato ad un’accesa rivolta nella struttura nella quale, oltre al ferimento dei militari, sono stati lanciati dei sassi e si è verificato un tentativo di incendiare un’auto. Intanto dall’opposizione sono state espresse dure critiche al riguardo e tra queste c’è quella dalla senatrice D’Elia che si è recata nel centro per una visita definendola “surreale”.