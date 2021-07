Roma, 27enne accoltellato alla schiena da due giovani davanti al ristorante: ricoverato

Un ragazzo è stato accoltellato a Roma fuori da un ristorante: sarebbero due i ragazzi che lo hanno aggredito prima di darsi alla fuga.

Un’altra aggressione in pieno giorno è avvenuta a Roma, nella mattinata di venerdì 23 luglio 2021: un ragazzo di 27 anni è stato accoltellato davanti a un ristorante. Per lui è stato subito necessario il ricovero in ospedale.

Roma, ragazzo accoltellato davanti a un ristorante

Non si fermano gli episodi di violenza da Nord a Sud. Dopo la rissa a Salerno, l’ultimo caso arriva dalla Capitale, dove un ragazzo è stato colpito con diverse coltellate alla schiena.

L’aggressione è avvenuta in zona Ostiense intorno alle 13. La lite è scoppiata in via del Gazometro, all’esterno di un ristorante giapponese, ed è culminata con l’aggressione al 27enne.

Roma, 27enne accoltellato davanti a un ristorante: la dinamica

Dalle prime ricostruzioni del caso, sembra che il ragazzo sia stato colpito alla schiena da diverse coltellate. I colpevoli sarebbero due ragazzi, che dopo aver violentemente accoltellato il 27enne sono fuggiti, cercando di far perdere le proprie tracce. I due sembra siano scappati verso un palazzo di via dei Magazzini generali. La zona al momento è presidiata da polizia e carabinieri, che monitorano l’intera area.

Secondo le prime informazioni rese note, a essere finito nel mirino dei due aggressori è un ragazzo albanese. Il giovane avrebbe percorso un tratto a piedi, affaticato e sanguinante. Così pare sia riuscito a raggiungere via Ostiense, accasciandosi poi davanti a un locale della zona. Il 27enne è stato soccorso dai sanitari del 118. L’intera area è stata transennata. Oltre ai sanitari che hanno prestato soccorso al ragazzo ferito, diverse pattuglie di polizia e carabinieri sono arrivate sul posto.

Stando a quanto reso noto dalla Questura di Roma, il 27enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo. A distanza di qualche ora dall’aggressione, il ragazzo si trova ancora in sala operatoria. Purtroppo versa in gravi condizioni, ma è ancora vivo ed è già stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Roma, 27enne accoltellato davanti a un ristorante: le indagini

Dopo essere intervenuti sul posto, polizia e carabinieri proseguono le indagini per fare luce sull’accaduto, chiarire la dinamica dell’aggressione e i motivi della lite scoppiata in precedenza.

Gli uomini del Reparto Volanti e della Squadra Mobile sono alla ricerca dei due presunti responsabili, le cui identità sarebbero ancora sconosciute.