Roma, ignoti vandalizzano fermata della metro decorata con la bandiera arcobaleno

A Roma ignoti hanno vandalizzato la fermata della metro Colosseo strappando la bandiera arcobaleno che era stata apposta come decorazione sulle pareti.

Nuovo atto di intolleranza a Roma, dove nella giornata del 21 giugno ignoti hanno vandalizzato la fermata della metro Colosseo strappando via parte della carta da parati arcobaleno che era stata messa come decorazione in occasione del Pride Month. La rainbow flag era stata posizionata appena 24 ore prima dall’amministrazione capitolina, che in questo modo ha voluto omaggiare la comunità Lgbt+ della Capitale a pochi giorni dall’anniversario dei Moti di Stonewall.