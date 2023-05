Erano circa le 11 e 30 della mattina di ieri, giovedì 25 Maggio, quando un principio di incendio è stato sedato presso l’ospedale Sandro Pertini da una squadra dei vigili del fuoco.

Incendio all’ospedale Pertini nel reparto di ginecologia: l’intervento dei vigili del fuoco

L’incendio è divampato all’interno del padiglione B nel reparto ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sandro Pertini di Roma ed è partito da una zona in manutenzione. A prendere fuoco è stata la plastica che ricopriva alcuni pannelli: la causa è stata forse un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma all’arrivo dei caschi rossi il rogo era già stato sedato dal personale dell’ospedale adibito al servizio antincendio.

Incendio all’ospedale Pertini: evacuati i visitatori e alcuni degenti

Nel frattempo, per sicurezza, erano stati evacuati tutti i familiari, amici e parenti in visita alle puerpere e con loro anche alcuni degenti. Fortunatamente non ci sono stati nè feriti nè intossicati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Casal Bertone e della stazione Santa Maria del Soccorso, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.