Questa mattina, 3 novembre 2023, a Roma, si è verificata una rapina a mano armata all’ufficio postale, con bottino da 200mila euro. Sono stati attimi di puro terrore, degni di un film d’azione.

Roma, rapina a mano armata alle poste: bottino di 200mila euro

L’ufficio postale di via di Grottarossa questa mattina ha aperto alle 8.30, come ogni giorno. All’interno erano presenti i dipendenti e in fila c’erano i primi clienti. Una trentina di persone che hanno vissuto dei momenti di puro terrore, degni di un film d’azione. Nell’ufficio postale sono improvvisamente entrati due uomini con il volto coperto, armati di pistola. “Questa è una rapina” hanno dichiarato, minacciando il direttore e i dipendenti. Si sono fatti aprire sia la cassa bancomat che la cassaforte contenente denaro contante, mentre hanno immobilizzato tutti i presenti. Il bottino è tra i 100 e i 200 mila euro. Dopo la rapina i due si sono allontanati a bordo di un’auto, probabilmente guidata da un complice che li aspettava all’uscita.

Roma, rapina a mano armata alle poste: le indagini

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno cercato i rapinatori nella zona di Roma nord, tra Cassia e Parioli, e anche Flaminio, senza trovarli. Sono stati ascoltati il responsabile dell’ufficio postale e gli impiegati presi in ostaggio. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza interne ed esterne alla filiale. Non è escluso che si possa trattare degli stessi rapinatori responsabili di simili colpi a Roma e provincia.