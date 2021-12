Roma, uomo nudo fa il bagno nella fontana a piazza della Repubblica: arrestato

Un uomo ha fatto il bagno completamente nudo nella fondata delle Naiadi a piazza della Repubblica, a Roma, ed è stato arrestato dalla polizia locale.

Allertati da alcune segnalazioni dei passanti, le forze dell’ordine hanno posto in stato di fermo un uomo che stava facendo il bagno nudo nella fontana di piazza della Repubblica, a Roma.

Roma, uomo nudo fa il bagno nella fontana a piazza della Repubblica: la vicenda

Nella mattinata di mercoledì 8 dicembre, un uomo si è recato in piazza della Repubblica, situata in pieno centro a Roma e poco distante dalla stazione Termini, e ha fatto il bagno nella fontana delle Naiadi completamente nudo. Il soggetto, un giovane uomo di colore, si è reso protagonista di una situazione sconvolgente che ha posto in uno stato di profondo shock i passanti e i turisti che hanno assistito alla vicenda.

Roma, uomo nudo fa il bagno nella fontana a piazza della Repubblica: le segnalazioni

Nel momento in cui l’uomo nudo si è introdotto nella fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica, i passanti e i turisti che si trovavano sul posto hanno rapidamente provveduto a contattare le forze dell’ordine.

Dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, piazza della Repubblica è stata raggiunta dagli agenti della polizia locale che si sono avvicinati al giovane.

A questo punto, i poliziotti hanno chiesto al soggetto, che indosso aveva soltanto un cappellorosso, di uscire dalla fontana e di rimettersi i vestiti. L’uomo, tuttavia, ho opposto una strenua resistenza rendendo indispensabile l’intervento dei militari.

Roma, uomo nudo fa il bagno nella fontana a piazza della Repubblica: l’arresto

In considerazione risposta negativa ricevuta dal giovane e alla resistenza opposta nei confronti delle autorità, i poliziotti si sono visti costretti a intervenire entrando a loro volta nella fontana e cercando di bloccare l’uomo.

Nel corso dell’operazione, si sono susseguiti momenti di elevata tensione che sono giunti al culmine quando il soggetto ha tentato di aggredire gli agenti della polizia locale adoperando una bottiglia che stringeva in una mano. Con la stessa bottiglia, lo stesso individuo aveva cercato di assalire anche alcuni passanti, prima di gettarsi nella fontana di piazza della Repubblica.

Infine, il soggetto è stato recuperato dai militari che lo hanno posto in stato di fermo.