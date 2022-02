Romina Gazzetto morta durante la coronografia: tragedia all’ospedale di Cittadella

È morta durante la coronografia: Romina Gazzetto non si sentiva bene da qualche giorno e si sentiva il cuore oppresso, perciò aveva deciso per l'esame

Lutto in provincia di Padova, dove la 49enne Romina Gazzetto è morta durante la coronografia: una tragedia avvenuta all’ospedale di Cittadella dopo che i medici savano cercando di stabilire la causa di una costrizione toracica che l’affliggeva da un po’ di tempo.

Morta durante la coronografia: Romina e quel dolore toracico insistente

E i media locali riportano come il marito della donna, Valentino Mezzalira, sia solo e comprensibilmente chiuso nel suo dolore: “Grazie, ma in questo momento non mi sento di dire nulla”.

Una famiglia distrutta dal dolore e quattro giovani figli senza più una mamma

Romina era di Grantorto nel padovano e si era ricoverata per capire le cause di quel male toracico, ma durante l’esame diagnostico la 49enne ha avuto un malore ed è spirata malgrado l’intervento tempestivo del personale medico.

Romina lascia quatro figli, tutti di età molto giovane: Alberto, Pietro ed i gemelli Vittorio e Gloria, rispettivamente di 19, 17 e 14 anni. Con loro piangono la donna sua madre Ermida, i fratelli Moreno e Romeo e la suocera Laura.

Il ricordo del fratello Moreno: “Una donna semplice che viveva per i suoi figli”

E proprio Moreno ha voluto ricordare sua sorella, la cui scomparsa ha destato molta partecipazione sui social, in particolare su Facebook: “Romina era una persona semplice, viveva per la famiglia e soprattutto per i figli e dava una mano nell’azienda del marito che opera nel settore edile”.

E ancora: “Non aveva una situazione clinica tale da dover prestare attenzione a qualche cosa in particolare. Era una donatrice dell’Avis, quindi particolarmente sotto controllo, e lo scorso dicembre aveva donato. Proprio perché non si sentiva bene, si era subito attivata per i controlli medici”.