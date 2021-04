Rosa Di Grazia, le minacce di morte: “Frustrati e infelici”

Archiviata la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi Rosa Di Grazia si è sfogata per le minacce ricevute via social.

Rosa Di Grazia: le minacce

Rosa Di Grazia ha affidato ai social il suo sfogo verso le minacce di morte che avrebbe ricevuto per via della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Nel bene e nel male la scuola è senza dubbio servita a darle una qual certa visibilità, ma Rosa non ha nascosto – come molti altri personaggi del piccolo schermo – l’altro “risvolto” della medaglia:

“Oltre questi bellissimi messaggi ho letto anche dei messaggini dove addirittura mi si augura la morte. Io sono una semplice ragazza di vent’anni e non penso di aver fatto nulla di male a nessuno, se non aver partecipato ad un programma per inseguire un mio sogno”, ha dichiarato Rosa, e ancora: “Quella gente è frustrata dalla vita ed infelice, dovrebbero farsi una lavata di coscienza.

Al mio posto sarebbe potuto esserci un loro figlio o un loro parente.” Per il momento Rosa non ha rivelato la natura dei messaggi che le sarebbero giunti ma non ha nascosto che, tra questi, vi sarebbero state delle vere e proprie minacce di morte.