Rosa Perrotta in lacrime: "Non riesco a guardare mio figlio"

Attraverso i social Rosa Perrotta ha confessato ai fan un retroscena inedito su suo figlio, Domenico Ethan.

Rosa Perrotta: la confessione sul figlio

Rosa Perrotta ha portato suo figlio, Domenico Ethan, a tagliare i capelli e a seguire si è sfogata con i fan affermando: “Non riesco a guardarlo con questi capelli. Mi sto sentendo male, non lo posso guardare. Sembra cresciuto improvvisamente. Non ho più un figlio piccolo ma un adolescente. Chi sei? Presentati”.

A seguire Rosa ha affermato che, con il nuovo taglio di capelli, il suo bambino somiglierebbe ancora di più al padre Pietro e a tal proposito ha ammesso: “Adesso capite perché non ero pronta a tagliare i capelli a Ethan. Già ho un “Pietro” in casa e me la vivo male. Adesso ne ho due”, e ancora: “Ora la domanda è: se qualcuno mi dice “è bellissimo ed è uguale al padre”… Io mi dovrei inc*****e?”.

Rosa Perrotta sembra essere più felice che mai accanto ai suoi due bambini ma, di recente, ha confessato di aver vissuto una crisi sentimentale con Pietro Tartaglione dopo la loro nascita. Oggi i due avrebbero risolto i loro problemi, e Rosa ha ammesso di essersi recata da uno psicologo.