Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il botta e risposta social: “Sei falsa!”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si punzecchiano in diretta su Instagram.

Divertente botta e risposta in diretta sui social tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si punzecchia alla luce del sole. Le gag nei filmati hanno divertito tanti dei loro followers. In realtà i due sono sempre più affiatati e la loro storia d’amore prosegue a gonfie vele.

La gag tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno recentemente organizzato una divertente diretta su Instagram. La coppia si è mostrata ai followers mentre si allenava. Anzi, ad allenarsi era per lo più il figlio di Walter Zenga, che lavora come personal trainer. Il giovane ha tentato di coinvolgere la fidanzata, senza però grande successo. “Non ho voglia, non sto molto bene perché mi fa male il dente”, ha risposto infatti l’attrice siciliana.

Ironica la reazione di lui: “Sei falsa, non hai voglia e basta!”, ha esclamato.

Non è tuttavia l’unica situazione simpatica in cui la coppia, nata nel corso del Grande Fratello Vip, si è ritrovata. Pochi minuti dopo, infatti, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno nuovamente fatto sorridere i loro fans. “Se rimani in diretta mi fai aumentare le views”, ha affermato lui. Ma lei non era tanto d’accordo: “Ma non é vero, non hai bisogno di me per le views”, ha replicato divertita.