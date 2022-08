Rosalinda Cannavò replica a Dayane Mello: l'attrice regala all'ex amica una lezione di "stile".

Rosalinda Cannavò ha replicato alle ‘belle’ parole che le ha riservato Dayane Mello. L’attrice, pronta per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show, ha fatto all’ex amica una vera e propria lezione di “stile“.

Ai tempi del GF Vip, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sembravano amiche per la pelle. Poi, quando lei si è avvicinata ad Andrea Zenga, la modella brasiliana le ha voltato le spalle. Finito il reality più spiato d’Italia, le due hanno preso strade completamente diverse. Nelle ultime ore, però, Dayane è tornata a parlare dell’ex amica, riservandole parole poco carine. Rosalinda, raggiunta dal portale Pipol Tv, ha replicato con grande garbo.

L’attrice ha dichiarato:

“Onestamente detesto fare il classico ‘botta e risposta a distanza’. Non fa parte del mio stile! Avessi un problema con lei, le telefonerei dicendole tutto ciò che mi passa per la testa. Dayane ha fatto parte della mia vita, le ho voluto un bene dell’anima. Anche se mi impegnassi, non riuscirei mai a parlare male di lei. Spero con tutto il mio cuore che sia felice e che la vita le regali tutto ciò che desidera il suo cuore, te lo dico con onestà”.

Rosalinda pronta per Tale e Quale Show

Mello a parte, Rosalinda è stata scelta da Carlo Conti come concorrente di Tale e Quale Show. E’ pronta per il debutto? Certo, e non ha neanche paura di ciò che l’attende.

Ha dichiarato:

“A prescindere dal programma io mi sono sempre preparata a livello canoro. Il canto, la musica, sono la mia passione. Studio e alleno sempre la mia voce, con l’aiuto di una bravissima professionista. Adesso sto intensificando ancora di più le lezioni. (…) Io sono nata come attrice e ho sempre studiato per quello, ci mancherebbe. Però mi piacerebbe che ‘Tale e Quale’ mi desse la possibilità, coniugando recitazione e canto, di iniziare a far musical. È un desiderio che vorrei realizzare da sempre”.

Il rapporto con Andrea Zenga

Anche se in molti non credevano nella sua storia d’amore con Andrea Zenga, la relazione procede “a gonfie vele“. Appena finito il GF Vip sono andati a convivere a Milano e ancora oggi sono innmorati come non mai.

La Cannavò ha dichiarato: