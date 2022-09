Rosanna Banfi ricorda il cancro e la chemioterapia: “Non mi riconosco in nulla”

"Era l'estate 2009. La vita ti chiude porte in faccia, ma a volte lascia uno spiraglio", ha scritto su Facebook l'attrice.

Rosanna Banfi, concorrente dell’edizione di Ballando con le stelle che inizierà a ottobre 2022, ha condiviso su Facebook un ricordo del momento in cui stava combattendo il cancro al seno con la chemioterapia.

Rosanna Banfi condivide la foto del periodo della chemioterapia

Nella fotografia, l’attrice guarda in basso, con il viso gonfio e stanco, e la testa, ormai calva, è coperta da un cappello. La schena è curva, per il peso da sopportare in un momento così complesso.

“Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie”

“Fb mi ha ricordato questa foto. Era l’estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso…

ecco riconosco gli orecchini. È stata una estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni. La vita ti chiude porte in faccia, ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole”, ha scritto Rosanna Banfi.

Rosanna Banfi vuole sensibilizzare il pubblico per prevenire il cancro

Da allora, l’attrice cerca di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Lei aveva fatto un esame “giusto per scrupolo” dopo aver notato una pallina dura nel seno destro.

“Nodulo è una parola che non si capisce all’inizio. Che roba è? I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio. Da una parte forse è un bene, ma la verità è che le donne vogliono sapere. A me lo ha raccontato la signora che fa le parrucche. ‘Conta diciotto’ mi ha detto. E così è stato: dopo diciotto giorni via i capelli”, ha raccontato Rosanna Banfi.

