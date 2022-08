Fabio Rovazzi ha una nuova fidanzata? Il cantante riserva "molte attenzioni" ad una modella e attrice italiana.

Dopo la rottura da Karen, Fabio Rovazzi potrebbe avere una nuova fidanzata. In vacanza a Los Angeles, il cantante si è divertito a trascorrere una serata in dolce compagnia: oltre a Tiziano Ferro, al suo fianco c’è una modella e attrice italiana.

Di chi si tratta?

Rovazzi ha una nuova fidanzata?

Fabio Rovazzi è tornato single da mesi, anche se l’annuncio delle rottura con Karen è arrivato solo qualche giorno fa. Dopo aver rivelato la fine della sua storia d’amore, che andava avanti da oltre tre anni, il cantante ha preso un aereo per Los Angeles. Arrivato negli States ha raggiunto l’amico e collega Tiziano Ferro. “Forse anche per intavolare un nuovo progetto artistico“, suggerisce Pipol Gossip.

Non è questo dettaglio, però, ad aver attirato la curiosità dei fan. Fabio potrebbe avere una nuova fidanzata e la fortunata è apparsa proprio sul suo profilo Instagram.

La fortunata potrebbe essere una modella e attrice italiana

Il portale Pipol Gossip scrive:

“In una delle uscite notturne fra amici nella città californiana, Rovazzi ha riservato molte attenzioni verso una modella e attrice italiana che vive tra l’Italia e Los Angeles, Stefania Spampi un profilo da oltre novecentomila followers e un corpo mozzafiato. Una bellezza che non è sfuggita al cantante e attore milanese, Stefania infatti è stata l’unica ragazza della compagnia catturata nelle sue Instagram stories”.

Possibile che Stefania sia la nuova fidanzata di Rovazzi? Al momento non è dato saperlo.

Fabio Rovazzi e Stefania Spampi sono una coppia?

Come sottolineato, per ora né Fabio Rovazzi e né tantomeno Stefania Spampi hanno commentato il gossip. Pertanto, non sappiamo se i due siano una coppia o semplici amici. Una cosa è certa: a Los Angeles si stanno divertendo parecchio.