Non si sono ancora placate le teorie cospiratrici sulla scomparsa dalle scene di Kate Middleton, che la famiglia reale è di nuovo nell’occhio del ciclone.

William avrebbe un’amante

In questi giorni i media britannici hanno riportato quello che potrebbe essere un vero e proprio dramma per Kensington Palace. Quando la Principessa del Galles si è ritirata dagli occhi del pubblico in seguito ad un intervento chirurgico all’addome, sono emerse varie ipotesi sulle sue condizioni di salute, ulteriormente alimentate da un’immagine photoshoppata che la ritraeva con i figli. In seguito sono apparse delle foto di lei e il marito in auto, che hanno alimentato ulteriori gossip, uno dei quali riguarda la presunta amante di William.

La foto incriminata

Molti sospettano che non fosse Kate a bordo della macchina, bensì Sarah Rose Hanbury, la marchesa di Cholmondeley. Da anni, infatti, si vocifera che la donna sia l’amante segreta del principe. Rose è una vecchia conoscenza della famiglia reale britannica. Nel 2009 ha sposato il settimo marchese di Cholmondeley, David Rocksavage, di 23 anni più vecchio di lei. La cerimonia si è svolta appena due giorni dopo l’annuncio dell’attesa di due gemelli e tutto è stato organizzato in gran fretta. Dopo dieci anni di matrimonio e tre figli insieme, Rose e David hanno divorziato nel 2019, proprio quando sono cominciate le voci su una sua presunta relazione con William.

Rose rompe il silenzio

I rumors sulla coppia erano iniziati a circolare durante la terza gravidanza di Kate. Sembrerebbe che all’epoca i rapporti tra le due donne si fossero incrinati a seguito di una lite, forse dovuta all’amicizia intima tra Rose e William. In quel caso tuttavia la marchesa non aveva alimentato le voci, tirandosene fuori. Nel 2023 Re Carlo aveva nominato Lord-in-Waiting il marchese di Cholmondeley, riportando l’attenzione sull’ex moglie. Oggi la donna ha deciso di rivelare la propria versione dei fatti. “È completamente falso” ha fatto sapere a Business Insider, tramite i suoi legali.