Nel tentativo di restituire un senso di normalità in un momento turbolento per la famiglia reale britannica, il Principe William ha reso omaggio alla moglie Kate Middleton durante una visita a una struttura dedicata ai giovani. Mentre partecipava a un’attività di decorazione di biscotti, il Principe ha fatto un’affermazione che ha catturato l’attenzione di molti.

La visita di William a WEST

William ha visitato WEST, una struttura situata nel quartiere di Hammersmith a Londra, progettata per coinvolgere i giovani in una serie di attività. Durante la sua visita, ha avuto l’opportunità di decorare biscotti insieme ai ragazzi presenti.

Il riferimento a Kate e ai figli

Durante l’attività, una voce ha elogiato il talento artistico di William, ma lui ha prontamente deviato l’attenzione verso sua moglie, Kate Middleton, e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Ha dichiarato che sono loro ad essere i veri artisti della famiglia, sottolineando l’abilità di Kate e dei bambini nel campo artistico.

Un momento di normalità

Questo gesto di William è stato interpretato come un tentativo di ritrovare una normalità in un momento segnato da turbolenze e controversie. Mentre la principessa Kate è stata recentemente oggetto di speculazioni riguardo a una foto modificata pubblicata in occasione della Festa della Mamma, William ha cercato di distogliere l’attenzione da questi scandali, concentrandosi invece su momenti di semplice gioia familiare, come la decorazione dei biscotti insieme ai figli.