Kate Middleton è stata pizzicata mentre fa spesa con William. Le foto hanno fatto il giro del mondo, ma sono sorti dei dubbi: è davvero lei la donna che appare accanto al principe? Un testimone oculare dice la sua.

Kate Middleton pizzicata mentre fa spesa con William: è lei?

Sabato scorso, Kate Middleton è stata immortalata mentre fa spesa con il marito William in un negozio di prodotti locali situato vicino ad Adelaide Cottage, a Windsor. Il video, girato da un cliente del Windsor Farm Shop, mostra la principessa del Galles “felice, rilassata e in salute“. Una domanda, però, sorge spontanea: è davvero lei?

Kate Middleton: è lei o non è lei?

Il video, pubblicato in esclusiva da TMZ, mostra Kate Middleton e William che escono dal Windsor Farm Shop. Nonostante il caos degli ultimi mesi, i due appaiono sereni e rilassati. La principessa del Galles sfoggia un look sportivo, leggings e felpa, ma qualcosa non torna: è lei o non è lei? In molti sostengono che la donna che compare accanto al principe non è Kate. I giornalisti di TMZ hanno assicurato:

“Abbiamo analizzato tutti i dati e possiamo certificare che la clip è vera, è stata girata a Windsor vicino alla dimora di William e Kate“.

Kate Middleton: parla l’uomo che ha girato il video

L’uomo che ha girato il video non ha alcun dubbio: la donna che ha immortalato con William è Kate. Ha dichiarato: