Dal Regno Unito continuano ad arrivare notizie allarmanti su Kate Middleton. Secondo un’indiscrezione lanciata in piena notte, la principessa del Galles è morta. Qual è la verità?

Kate Middleton “è morta”: notizie allarmanti dal Regno Unito

Dopo la diffusione della foto modificata e l’ammissione di colpa da parte di Kate Middleton, continuano a circolare voci assurde sulla principessa del Galles. Nella notte, è addirittura uscita la notizia di una sua presunta morte. Sembra che perfino il suo avvocato non riesca a mettersi in contatto con lei.

Kate Middleton: le indiscrezioni sulla sua morte

Nella notte, sui social sono diventate virali alcune notizie che ipotizzano la morte di Kate Middleton. Si legge:

“Secondo quanto riferito, l’avvocato di Kate Middleton ha affermato di credere che sia morta, aggiungendo che sarà costretto a riferirlo se non avrà sue notizie presto. Ha anche menzionato specificatamente la regina Camilla e ha detto che ‘ha bisogno di essere esaminata’”.

Un’altra indiscrezione sostiene che la principessa del Galles sia stata assassinata dalla famiglia reale:

“Circolano voci secondo cui Kate Middleton è stata assassinata dalla famiglia reale mentre continuano a non riuscire a produrre una sua foto recente, una registrazione vocale o un video inediti”.

Kate Middleton: qual è la verità?

Kate Middleton è morta? Ad essere onesti, facciamo fatica a credere alle indiscrezioni uscite nella notte. Molto probabilmente, queste notizie non sono altro che le conseguenze delle gaffe comunicative commesse dalla Royal Family nell’ultimo periodo. Non a caso, l’ufficio stampa della casa reale ha sottolineato che la principessa del Galles è in convalescenza e farà ritorno alle sue funzioni pubbliche all’inizio di aprile.