Rsa a Torino, oltre 100 morti: sette indagati per frode

Rsa a Torino, oltre 100 morti e sette indagati per frode. Denunce ai dirigenti di una società che gestisce residenze sanitarie assistenziali.

Rsa a Torino, oltre 100 morti per Covid e sette indagati per frode. La Guardia di Finanza denuncia per i dirigenti di una società che gestisce residenze sanitarie assistenziali in tutto il Nord Italia.

Rsa a Torino, oltre 100 morti e sette indagati per frode

Oltre ai dirigenti della società di Rsa, denunciati anche i direttori di due strutture torinesi dove morirono 100 anziani per colpa del Covid. L’accusa sarebbe quella di frode nelle pubbliche forniture durante la prima ondata.

Torino, indagati per frode dopo le morti in Rsa

Chiuse le indagini dopo l’archiviazione delle ipotesi di reato di epidemia e omicidio colposo, nel registro degli indagati gli stessi dirigenti per la gestione delle due Rsa di Torino.

L’archiviazione delle precedenti accuse è dovuta alla mancanza di tracciamento dei pazienti positivi al Covid, così non è stato possibile dimostrare il nesso causale tra la diffusione dei contagi e la morte degli anziani.

Morti in Rsa a Torino, violate le linee guida Covid

Secondo i documenti e testimonianze raccolte dalla GdF, la società si era resa disponibile a prendere in carico i pazienti Covid dagli ospedali, conscia di non poter garantire il rispetto delle linee guida Iss e dei protocolli sanitari piemontesi.