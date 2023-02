Ruba le offerte in chiesa e spruzza lo spray al peperoncino in faccia al poli...

Lo aveva pedinato fin dentro il luogo sacro dove stava razziando: ruba le offerte in chiesa e spruzza lo spray al peperoncino in faccia al poliziotto

Rocambolesco fermo in provincia di Lecco, dove un ladro ruba le offerte in chiesa e spruzza lo spray al peperoncino in faccia al poliziotto che lo aveva intercettato.

A Bosisio Parini e da quanto si apprende il comandate della Municipale sorprende il malfattore e si prende l’urticante in faccia.

Spray al peperoncino in faccia al poliziotto

Il poliziotto infatti aveva sorpreso in azione un ladro di offerte ma la sua reazione è stata violenta ed alla fine l’uomo ha tirato fuori una bomboletta di spray al peperoncino e lo ha spruzzato in faccia al 41enne comandante della Polizia locale Matteo Rossi.

Il sospettato, un 57enne monzese, era stato intercettato dal sistema di videosorveglianza e seguito fino in chiesa.

Il pedinamento, la flagranza e la colluttazione

Dopo il pedinamento c’era stata la colluttazione perché l’uomo stava depredando la cassetta delle offerte. Il ladro “ha reagito male ed ha provato a divincolarsi, ha colpito il pubblico ufficiale e gli ha svuotato addosso puntando dritto negli occhi una bomboletta di spray al peperoncino”, lo spiega Il Giorno.

L’uomo è stato bloccato dagli altri agenti ed al comandante è arrivato il plauso del del sindaco Andrea Colombo: “Grazie a nome di tutti i cittadini al nostro comandante della Polizia locale che è intervenuto da solo per sventare un furto in atto”.