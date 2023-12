Rudy Guede, braccialetto elettronico per maltrattamenti alla ex compagna

Rudy Guede, braccialetto elettronico per maltrattamenti alla ex compagna

Rudy Guede, il 36enne condannato per l’omicidio di Meredith Kercher avvenuto nel 2007 a Perugia, è ancora nei guai.

L’uomo infatti deve rispondere di lesioni personali, violenza e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna 23enne.

Le misure cautelari

Nei confronti di Rudy Guede, uscito di carcere lo scorso giugno dopo 13 anni, è stato emesso un provvedimento dal procuratore di Viterbo. Questa mattina il 36enne è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento a 500 metri dalla ex e del braccialetto elettronico.

Il libro di Rudy Guede

Giusto 3 settimane fa, l’uomo aveva presentato il suo libro: Il beneficio del dubbio. La mia storia. All’interno del romanzo il 36enne racconta la sua esperienza in carcere, definendosi un “condannato impossibile”. Infatti i giudici lo condannarono per il delitto “in concorso” di Meredith, ma non trovarono mai un vero colpevole. Amanda Knox e Raffaele Sollecito vennero assolti.

“Io so che c’è stato un errore giudiziario” racconta Guede. “Non ho mai negato la mia presenza in quella casa quella notte, ma non ho mai provato a uccidere Meredith. Ho provato a soccorrerla, questa cosa è agli atti. Sono l’unico condannato, anche se è stato riconosciuto che non ho ucciso io Meredith. La sua famiglia ha subìto un’ingiustizia e bisognerebbe rivolgersi a loro, perché ancora non hanno ricevuto risposta su cosa accadde quella notte.”