Dopo la ribellione iniziata ufficialmente questa notte, le truppe mercenarie della Wagner hanno occupato il quartier generale dell’esercito russo a Rostov. Il leader del plotone paramilitare Yevgeny Prigozhin ha pubblicato un video in cui dichiara le intenzioni dei suoi uomini.

Se l’Ucraina era riuscita solo in parte a mettere in difficoltà la Russia con le sue risposte belliche agli attacchi iniziati un anno e mezzo fa, ora Mosca se la deve vedere con un nemico interno. Il gruppo paramilitare della Wagner, infatti, fa sul serio e dopo le accuse delle scorse ore è passato ai fatti. Nella notte è iniziata la ribellione: la Wagner ha iniziato ad occupare la regione di Rostov e i suoi uomini sono entrati nel quartier generale dell’esercito russo.

Yevgeny Prigozhin ha fatto circolare un video in cui si mostra all’interno del quartier generale di Rostov. L’uomo spiega anche quali sono i suoi prossimi obiettivi e lancia la minaccia: “Siamo all’interno del quartier generale: sono le 7:30 e i siti militari a Rostov sono sotto controllo. Ora siamo pronti a marciare su Mosca.”

Yevgeny Prigozhin in Rostov:

“We lost huge amount of territories in Ukraine. The Russian losses in Ukraine are 3-4 times higher than reported by the Russian High Command. Up to 1000 casualties a day (KIA + WIA).”#Coup #Rostov #Russia pic.twitter.com/mz0cSvVtpk

— (((Tendar))) (@Tendar) June 24, 2023