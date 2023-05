Sabrina Salerno ha protestato contro chi ha insinuato che il suo seno fosse rifatto e addirittura ha mostrato una perizia che proverebbe il contrario.

Sabrina Salerno: la perizia sul seno

Da anni Sabrina Salerno è al centro di numerose fake news in merito al suo presunto seno rifatto. La cantante ha più volte smentito la questione e, nelle ultime ore, è tornata a mettere a tacere i rumor in circolazione mostrando addirittura una perizia in cui si legge: “Vedo in data in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni”, e ancora: “La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)”.

Commentando la perizia in questione invece, la cantante ha scritto: “Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di trent’anni”. Sui social in tanti hanno lodato come sempre le sue curve da capogiro e si chiedono se la cantante tornerà a parlare pubblicamente della vicenda.