Sabrina Salerno infiamma i social: l'outfit semitrasparente

Sabrina Salerno è tornata a sedurre i fan dei social con un look a dir poco bollente e ha svelato cosa avrebbe fatto per “smaltire” i pranzi e le cene delle feste.

Sabrina Salerno: l’outfit semitrasparente

A quasi 55 anni Sabrina Salerno è più bella e seducente che mai e sui social non perde occasione per conquistare i fan grazie alla sua straordinaria bellezza. Nelle ultime ore la cantante ha postato sui social le immagini che la ritraggono difronte a un camino con una tuta in pizzo semitrasparente e la biancheria intima. Le sue foto hanno presto fatto il pieno di like tra i fan, che le hanno fatto i complimenti per il suo fisico da capogiro e le sue curve vertiginose.

“In qualche modo bisogna smaltire i vari prosecchi, vini e panettoni. Chi più ne ha più ne metta. Trattamento brucia grassi e non mi sento in colpa neanche un po’”, ha scritto ironica nella didascalia alle immagini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Il Natale

Sabrina Salerno ha trascorso le festività Natalizie insieme alla sua famiglia e ai due grandi amori della sua vita: il marito Enrico Monti e il figlio Luca Maria. La cantante ha un legame speciale con suo figlio e più volte ha parlato di lui in tv: “Luca è l’uomo della mia vita. È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni.

Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico”, ha confessato.