Sabrina Salerno sbotta: “Il mio seno è naturale, ho anche la perizia!”

Sabrina Salerno ha conquistato i fan dei social con alcuni scatti bollenti e ha messo a tacere le voci riguardanti il suo abuso con la chirurgia.

Sabrina Salerno ha replicato contro chi l’ha accusata di aver fatto uso della chirurgia plastica per aumentare la taglia del proprio seno.

Sabrina Salerno: il seno

Sui social Sabrina Salerno è solita pubblicare scatti provocanti delle sue curve da capogiro e della sua bellezza mozzafiato.

Tra i commenti alle sue foto ovviamente non mancano quelli dei fan, che sono la maggior parte e che non vedono l’ora di vedere nuove immagini ammalianti della cantante.

Oltre a loro ci sono poi i numerosi detrattori che più volte – come già in passato – hanno accusato la cantante di essere ricorsa alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del proprio prorompente décolleté. Sulla questione è intervenuta la stessa Sabrina Salerno, che ha smentito la questione affermando: “Da quando ho vent’anni, dicono che sono rifatta da capo a piedi, ma se c’è una cosa che è naturale al mille per mille è il seno”, ha dichiarato la cantante, e ancora: “A 22 anni sono anche andata da un famoso medico a farmi fare una perizia in cui dichiarava che non avevo protesi al seno”.

Sabrina Salerno: le curve da capogiro

Sui social la cantante si è concessa alcuni shooting bollenti durante le sue vacanze estive e ovviamente non ha mancato d’incantare i fan con il suo fisico da capogiro. In alcune foto da lei postate sui social la si vede sfoggiare una t-shirt bagnata dall’acqua del mare e senza reggiseno: l’immagine ha lasciato i fan a bocca aperta.

Sabrina Salerno: la vita privata

Sposata dal 2006 con Enrico Monti, Sabrina Salerno ha un figlio, Luca. Durante il periodo del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus la cantante ha dichiarato di aver sofferto di attacchi d’ansia e ha confessato che proprio suo figlio e suo marito avrebbero rappresentato per lei un’ancora di salvezza. Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto”, ha dichiarato.

Oggi la cantante è più felice che mai insieme ai due grandi amori della sua vita. “Il primo fidanzato serio l’ho avuto nel ’91, poi nel ’92 mi sono messa con mio marito. Ho avuto tre uomini nella mia vita, il resto è stata roba da nulla. Negli anni ’80 ero desiderata superficialmente, ma poi nella mia vita c’era il vuoto. Quelli che mi piacevano e non mi filavano, poi sono tutti tornati. Anni dopo ci hanno provato, ma gli è andata male”.