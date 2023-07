Grazie alle indagini svolte dagli agenti della sottosezione della Polizia Stradale di Angri è stato finalmente possibile identificare le due persone protagoniste di un video diventato virale sui social con al centro un bambino di appena un anno a bordo di una moto lanciata in autostrada.

Identificati i protagonisti del video con il bambino di un anno in autostrada

Nella clip che ha fatto il giro del web si vedeva un uomo, il conducente del mezzo su due ruote (insieme a quella che si è poi scoperto essere la moglie e al figlioletto di un anno appena) intento ad attraversare l’autostrada A3 Napoli-Salerno. A rendere ancora più grave il tutto è stato il fatto che il piccolo, nel momento in cui il video è stato girato da un automobilista di passaggio, non indossasse il casco di sicurezza.

Dura sanzione per il responsabile dell’infrazione

Una volta identificato il protagonista del folle gesto, le autorità locali hanno sanzionato il diretto interessato non solo per il trasporto di persone in numero superiore a quello che la legge consente, ma anche per il trasporto sul motociclo di un minore di cinque anni e di un passeggero senza casco protettivo. La sanzione applicata alla fine è stata di circa 400 euro e, nel frattempo, il veicolo dove i tre viaggiavano è stato sottoposto a fermo amministrativo per un totale di 60 giorni. In aggiunta, il conducente del mezzo è stato anche segnalato al Tribunale per i Minorenni.